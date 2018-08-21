Молдова не планує продовжувати угоду із РФ щодо газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Газогон Кишинів-Унгени не відмінить необхідність прямих поставок через Україну

Міністр економіки Молдови Кирило Габурич заявив про те, що поки що Кишинів не має планів продовжувати після кінця 2019 року угоди із РФ щодо закупівлі газу. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

По суті в молдовська сторона розраховує на газопровід, який з’єднає Кишинів і Унгени, і дасть можливість із 2020 року перекачувати до 1,5 млрд. метрів кубічних газу. Тим самим це дасть можливість Кишиніву торгуватися із різними сторонами щодо більш прийнятної ціни на газ.

Проте сама Румунія і на сьогодні продовжує купляти газ в РФ – 1,2 млрд. метрів кубічних газу в 2017 році і на 2020 рік не стане експортером газу. Наявність же нової труби може дозволити заповнити її російським газом без необхідності отримання згоди України. Це в свою чергу дасть Кишиніву певні переговорні козирі щодо 6 млрд. доларів боргу, які Молдова повинна сплатити РФ за постачання газу в невизнане Придністров’я.

Проте навіть прокачування російського газу через газогон Кишинів-Унгени не відмінить необхідність прямих поставок газу в Молдову через Україну. Можливо це буде відбуватися через посередника.