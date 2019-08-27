Молдова сьогодні відзначає день незалежності
Декларація про проголошення державної незалежності Молдови була прийнята 27 серпня 1991 року
У вівторок, 27 серпня, по всій Молдові проходять урочистості, присвячені 28-й річниці від дня проголошення державної незалежності.
Основні заходи пройдуть на площі Великого національного зібрання у Кишиневі після покладання квітів до монумента молдавському господарю Штефану Великому, в якому візьмуть участь керівники держави. Святкові заходи відбудуться в усіх населених пунктах країни.
Увечері цього ж дня в сквері перед будівлею уряду пройде «зустріч просто неба», під час якої члени уряду відповідатимуть на запитання громадян.
Завершаться урочистості грандіозним святковим концертом у центрі Молдови за участю майстрів мистецтв республіки.
Як повідомлялося, Декларація про проголошення державної незалежності Молдови була прийнята 27 серпня 1991 року.
Джерело: Укрінформ