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    Молдова сьогодні відзначає день незалежності

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    Молдова сьогодні відзначає день незалежності

    Декларація про проголошення державної незалежності Молдови була прийнята 27 серпня 1991 року

    У вівторок, 27 серпня, по всій Молдові проходять урочистості, присвячені 28-й річниці від дня проголошення державної незалежності.

    Основні заходи пройдуть на площі Великого національного зібрання у Кишиневі після покладання квітів до монумента молдавському господарю Штефану Великому, в якому візьмуть участь керівники держави. Святкові заходи відбудуться в усіх населених пунктах країни.

    Увечері цього ж дня в сквері перед будівлею уряду пройде «зустріч просто неба», під час якої члени уряду відповідатимуть на запитання громадян.

    Завершаться урочистості грандіозним святковим концертом у центрі Молдови за участю майстрів мистецтв республіки.

    Як повідомлялося, Декларація про проголошення державної незалежності Молдови була прийнята 27 серпня 1991 року.

     Читайте також: Лайт-парад. Як Зеленський перефарбувався в біле

    Джерело: Укрінформ

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