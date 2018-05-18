«Молочний король» виступив проти заборони пальмової олії

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Олександр Деркач

Бізнесмен Олександр Деркач каже, що забороняти пальмову олію не можна

Співвласник «Молочного альянсу» Олександр Деркач виступив проти заборони використання пальмової олії в продуктах харчування. На думку олігарха, запропонований законопроект є популізмом. Про це Деркач написав на своїй сторінці у Facebook.

Деркач зазначає, що якщо трансжири є якісними, а споживання їх - помірне, вони не зашкодять людському організму. Хоча ініціатори законопроекту вважають, що пальмова олія провокує рак і важкі захворювання серцево-судинної системи.

Олігарх впевнений, якщо заміщати молочні жири дорогими рослинними, економіки не буде.

«У нас в Україні вже давно діють норми, згідно з якими, виробник зобов'язаний вказувати на упаковці наявність в продукті рослинних жирів. І в цьому випадку масло називати не маслом, а спредом, а сир не сиром, а сирним продуктом. Інакше це буде вважатися фальсифікатом і криміналом. Чи мають продукти з заміщеними жирами право на існування? На мою думку, мають. Це питання і можливостей і персонального вибору людини. Хтось може дозволити собі ковбасу за 50 гривень, а хтось за 200», - зазначив Деркач.

На думку експерта, після заборони використання пальмової олії споживання молочних продуктів зменшиться.

«Всі розмови про заборону «пальмових олій», це звичайний популізм. Від цього споживання молочних продуктів не збільшиться, я в цьому впевнений. Навпаки. Люди будуть купувати їх ще менше і відповідно, менше отримувати білка та інших корисних речовин, на які трансжири ніяк не впливають і їх не заміняють», - додає Деркач.

Нагадаємо, днями Рада ухвалила в першому читанні законопроект №3871 Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.