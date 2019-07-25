Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні очолила юристка з Австралії



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Матільда Богнер хоче відвідати Донбас найближчим часом

Богнер працює в системі ООН з 2006 року

Юристка Матільда Богнер очолила Моніторингову місії ООН з прав людини в Україні.

Про це йдеться в прес-релізі організації.

«Ми працюватимемо з урядом та іншими партнерами для подолання основних викликів для прав людини в Україні: як системних, так і спричинених збройним конфліктом та окупацією Криму. Ми підтримуємо політику, яка є інклюзивною та недискримінаційною, і яка не залишає нікого осторонь», — прокоментувала своє призначення Богнер.

Вона також розповіла, що одна з її перших робочих поїздок буде на схід України.

Богнер вступила на посаду після того як її попередниця Фіона Фрейзер завершила своє п’ятирічне перебування в Україні. Фрейзер продовжує працювати в Управлінні ООН з прав людини в Афганістані.

Австралійка за національністю, Матільда Богнер працює в системі ООН з 2006 року. Вона очолювала регіональні представництва УВПКЛ (Управління Верховного Комісара ООН з прав людини) в Центральній Азії, Тихоокеанському регіоні та Південно-Східній Азії. Вона також очолювала Відділ прав людини, перехідного правосуддя та верховенства права Місії ООН з підтримки в Лівії. Її остання посада перед прибуттям до України — головна радниця ООН з прав людини в Білорусі.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні була розміщена у 2014 році. Її офіси розташовані в Києві, Донецьку, Краматорську, Луганську, Маріуполі, Одесі та Харкові. Місія здійснює віддалений моніторинг ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які є тимчасово окупованими Російською Федерацією. Щоквартально Місія публікує доповідь про права людини в України.