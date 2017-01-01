Моравецький пообіцяв, що Польща й надалі підтримуватиме євроінтеграцію України
- Сьогодні, 01:49
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Прем'єр-міністри України і Польщі провели телефонну розмову
Варшава і Київ продовжуватимуть поглиблювати співпрацю в різних сферах. Польща й надалі підтримуватиме євроатлантичну інтеграцію України.
Про це йшлося під час телефонної розмови прем'єр-міністрів України і Польщі Володимира Гройсмана та Матеуша Моравецького, повідомляє РАР.
«Прем'єр (Моравецький) підтвердив, що Польща підтримує євроатлантичні прагнення України і має намір продовжувати підтримку у цій сфері», - повідомила речник глави польського уряду Йоанна Копцінська.
Вона зазначила, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав Матеуша Моравецького з призначенням на посаду глави уряду Польщі.
За її словами, глави обох урядів погодилися з необхідністю поглиблення співпраці в економічній, культурній та безпековій сферах, у сфері місцевого самоврядування.
«Вони наголосили на потребі історичного діалогу», - констатувала Копцінська.
Нагадаємо, 8 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем’єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравецького на посаду прем’єр-міністра країни.
До слова, Моравецький нещодавно заявив, що не можна забувати про «геноцид на Волині».
Згодом Моравецький заявив, що хоче поглибити відносини з Україною.