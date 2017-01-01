Польща отримала нового прем’єра
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Моравецький має 14 днів для представлення складу свого уряду
8 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем’єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравецького на посаду прем’єр-міністра країни.
Тепер новий керівник формуватиме новий уряд, до часу його створення обов’язки виконуватиме кабінет Беати Шидло.
Під час урочистості прем’єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що він продовжуватиме роботу уряду Беати Шидло: «Та програма, що ми її реалізували, буде й надалі для мене таким шляхом і дороговказом, щоб якнайкраще служити польському суспільству, польським родинам, бо це був такий промінь, який світить для нас дуже міцно і який прагне якнайміцніше світити в майбутньому. Треба служити зміцненню безпеки Польщі, польській економіці і польській позиції на міжнародній арені».
Згідно з Конституцією, Моравецький має 14 днів для представлення складу свого уряду. Після чого президент Польщі призначить новий уряд і прийме присягу членів нової Ради міністрів. Згодом керівник уряду повинен представити перед парламентом програму уряду.
Нагадаємо, Шидло подала до політичного комітету правлячої партії «Право і Справедливість» заяву про відставку.
Повідомлялося, що комітет висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра.
Джерело: Польське радіо