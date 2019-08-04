Морська авіація України провела навчання над Чорним морем



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Екіпажі вдосконалювали льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та евакуацію

Морська авіація Збройних сил України завершила тижневі навчання над Чорним морем. Про це повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяІнформ.

За повідомленням, це були льотно-тактичні навчання для відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС.

Протягом тижневих навчань екіпажі вдосконалювали льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим й евакуацію.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим здійсненням бомбового і торпедного ударів, повідомили військові.

«Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога і за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для здійснення удару. До мису Аджіяск (біля села Рибаківка Миколаївської області - ред.) поспішила група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказівки та коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака А-26 знищили умовного противника», - йдеться в повідомленні.

У навчаннях брали участь вертольоти Мі-14 і Ка-27, а також літаки Ан-26.