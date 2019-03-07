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    Моряку Терещенку в «Лефортово» не передають листи від рідних

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    <p>В СІЗО &laquo;Лефортово&raquo; заборонили передати моряку &nbsp;Володимиру Терещенку кольорові олівці для малювання</p> - Моряку Терещенку в «Лефортово» не передають листи від рідних

    В СІЗО «Лефортово» заборонили передати моряку  Володимиру Терещенку кольорові олівці для малювання

    За словами адвоката, українського моряка Терещенка знову перевели в стару камеру без гарячої води

    Українському військовополоненому моряку Володимиру Терещенку у СІЗО «Лефортово» не передають листи від рідних і відмовляють у побаченні та дзвінках сім'ї.

    Про це повідомила в Facebook адвокат Терещенка Анастасія Георгієвська.

    «На всі заяви про побачення і дзвінки сім'ї він отримав відмову від слідства. Листи від рідних йому не передають взагалі, хоча вони йому пишуть по два рази в тиждень мінімум. Будемо розбиратися, звичайно, все це - очевидні порушення 8 статті Європейської Конвенції», - зазначила адвокат.

    Також, за її словами, моряка Терещенка знову перевели в стару камеру без гарячої води.

    «Володя попросив передати йому кольорові ручки (олівці кольорові не можна), щоб можна було малювати. Але не можна. Дозволили тільки чорну і синю ручку. Зелену і червону - заборонено», - додала адвокат.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко та заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл обговорили звільнення українських моряків з російського полону.

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