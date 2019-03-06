Порошенко обговорив із заступником держсекретаря США звільнення українських моряків
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Хейл зазначив, що Росія має повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів
Президент України Петро Порошенко та заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл обговорили звільнення українських моряків з російського полону.
Про це повідомили в посольстві США в Україні у Twitter.
«Американські і європейські партнери стоять разом з Україною проти російської агресії. Росія має повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів. Про це та багато іншого говорив заступник держсекретаря Хейл під час зустрічі з президентом Порошенком», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, сьогодні, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.
Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.