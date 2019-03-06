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    Політика

    Порошенко обговорив із заступником держсекретаря США звільнення українських моряків

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    Петро Порошенко та&nbsp;Девід Хейл - Порошенко обговорив із заступником держсекретаря США звільнення українських моряків
    Петро Порошенко та Девід Хейл

    Хейл зазначив, що Росія має повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів

    Президент України Петро Порошенко та заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл обговорили звільнення українських моряків з російського полону.

    Про це повідомили в посольстві США в Україні у Twitter.

    «Американські і європейські партнери стоять разом з Україною проти російської агресії. Росія має повернути українські кораблі разом з моряками, а також звільнити всіх незаконно затриманих політв'язнів. Про це та багато іншого говорив заступник держсекретаря Хейл під час зустрічі з президентом Порошенком», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялось, сьогодні, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці. 

    Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя. 

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