Московський суд відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенку

У жовтня Сущенку було висунуто обвинувачення у «шпигунстві»

У четвер Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту українського журналіста Романа Сущенко, який незаконно утримується у СІЗО «Лефортово», на рішення суду першої інстанції про продовження терміну утримання його під вартою до 30 січня 2018 року. Про це пише Майрк Фейгін у Twitter. «Скарга на рішення про



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У жовтня Сущенку було висунуто обвинувачення у «шпигунстві»

У четвер Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту українського журналіста Романа Сущенко, який незаконно утримується у СІЗО «Лефортово», на рішення суду першої інстанції про продовження терміну утримання його під вартою до 30 січня 2018 року.

Про це пише Майрк Фейгін у Twitter.

«Скарга на рішення про продовження терміну утримання під вартою Сущенко відхилена», - зазначив Фейгін.

Раніше Фейгін повідомляв, що якщо не станеться несподіванок, то це буде остання апеляція на продовження арешту під час слідства, оскільки вже розпочнеться судовий процес. А в тих умовах арешт продовжує вже сам суд - як правило, терміном на 6 місяців.

27 листопада 2017 року Мосміськсуд продовжив термін утримання під вартою Сущенка на два місяці - до 30 січня 2018 року. Суд може розпочатися не раніше кінця січня.

Як повідомлялося, Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву.

Сущенко працює в інформаційному агентстві «Укрінформ» із 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.