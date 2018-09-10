МОЗ дало поради для жителів півдня через отруйне повітря з окупованого Криму



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У зоні ризику перебувають населені пункти поблизу заводу на півночі анексованого Криму та на півдні Херсонської області, зокрема у Каланчацькому чи Чаплинському районах

Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації для мешканців регіонів, які опинилися під загрозою хімічного отруєння через викиди заводу «Кримський титан» на анексованому півострові.

У відомстві зазначили, що у зоні ризику перебувають населені пункти поблизу заводу на півночі анексованого Криму та на півдні Херсонської області, зокрема у Каланчацькому чи Чаплинському районах.

У МОЗ зауважили, що ознаками отруєння кашель, виділення мокротиння, іноді з кров’ю, нежить, сухість у горлі, носова кровотеча, почервоніння та подразнення очей, слизових оболонок, шкіри, біль у грудях.

У міністерстві рекомендують захищати органи дихання ватно-марлевою пов’язкою, змоченою двовідсотковим розчином питної соди, промивати овочі та фрукти двовідсотковим мильно-содовим розчином та герметизувати приміщення.

Також радять уникати низинної місцевості та підвалів, натомість намагатися бути на підвищеннях.

У відомстві нагадали, що на КПВВ «Чаплинка» та «Каланчак» цілодобово чергують бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі оглядатимуть всіх громадян, які заходитимуть на підконтрольну Україні територію з окупованого Криму. Пропуск на територію півострова на цих КПВВ призупинили. КПВВ «Чонгар» працює у штатному режимі.

«Якщо людям буде необхідна спеціалізована медична допомога, їх направлятимуть до найближчих відповідних медичних закладів на підконтрольній території. Проходження КПВВ громадянами України з окупованого півострову, які постраждали від хімічного отруєння, оформлюватимуть у пришвидшеному порядку», — додали у МОЗ.