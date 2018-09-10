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    МОЗ дало поради для жителів півдня через отруйне повітря з окупованого Криму

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    МОЗ дало поради для жителів півдня через отруйне повітря з окупованого Криму

    У зоні ризику перебувають населені пункти поблизу заводу на півночі анексованого Криму та на півдні Херсонської області, зокрема у Каланчацькому чи Чаплинському районах

    Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації для мешканців регіонів, які опинилися під загрозою хімічного отруєння через викиди заводу «Кримський титан» на анексованому півострові.

    У відомстві зазначили, що у зоні ризику перебувають населені пункти поблизу заводу на півночі анексованого Криму та на півдні Херсонської області, зокрема у Каланчацькому чи Чаплинському районах.

    У МОЗ зауважили, що ознаками отруєння кашель, виділення мокротиння, іноді з кров’ю, нежить, сухість у горлі, носова кровотеча, почервоніння та подразнення очей, слизових оболонок, шкіри, біль у грудях.

    У міністерстві рекомендують захищати органи дихання ватно-марлевою пов’язкою, змоченою двовідсотковим розчином питної соди, промивати овочі та фрукти двовідсотковим мильно-содовим розчином та герметизувати приміщення.

    Також радять уникати низинної місцевості та підвалів, натомість намагатися бути на підвищеннях.

    У відомстві нагадали, що на КПВВ «Чаплинка» та «Каланчак» цілодобово чергують бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі оглядатимуть всіх громадян, які заходитимуть на підконтрольну Україні територію з окупованого Криму. Пропуск на територію півострова на цих КПВВ призупинили. КПВВ «Чонгар» працює у штатному режимі.

    «Якщо людям буде необхідна спеціалізована медична допомога, їх направлятимуть до найближчих відповідних медичних закладів на підконтрольній території. Проходження КПВВ громадянами України з окупованого півострову, які постраждали від хімічного отруєння, оформлюватимуть у пришвидшеному порядку», — додали у МОЗ.

     

    Крим окупанти екологія здоров'я КПВВ отруєння окуповані території повітря
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