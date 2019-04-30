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    МОЗ закупило понад 90 тис. доз вакцин для профілактики сказу

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    МОЗ закупило понад 90 тис. доз вакцин для профілактики сказу

    Перша партія вакцин від сказу — 15 тис. доз — вже відправлена в регіони

    Міністерство охорони здоров'я України закупило 93 тис. доз вакцин для профілактики сказу. Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

    «МОЗ України також тримає лінію оборони — зокрема закуплено 93 тис. доз вакцин для профілактики сказу. Перша партія — 15 тис. доз — відправлена в регіони», - написала Супрун.

    Також вона зазначила, що антирабічні вакцини, які призначені для профілактики та лікування сказу у дітей та дорослих, закуплені та доставлені агенцією Crown Agents in Ukraine за кошти Державного бюджету. Наступні партії вакцин будуть доставлені впродовж року.

    Супрун нагадала, що людям вірус сказу зазвичай передається при укусі заражених тварин, при чому у 99% випадків джерело інфікування — собаки.

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