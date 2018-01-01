Мрії «Газпрому» стають реальністю? У Німеччині дозволили будівництво Nord Stream 2

Німецька земля Мекленбург-Передня Померанія визнала допустимим будівництво й експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2» по 55-кілометровій морській ділянці

Північна німецька земля Мекленбург-Передня Померанія дала свою згоду на будівництво ділянки спірного газопроводу Nord Stream 2 («Північний потік-2») по дну Балтійського моря. Про це повідомляється на сайті земельного Міністерства енергетики, інфраструктури і дигіталізації цієї землі. «Відповідальне за затвердження



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Німецька земля Мекленбург-Передня Померанія визнала допустимим будівництво й експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2» по 55-кілометровій морській ділянці

Північна німецька земля Мекленбург-Передня Померанія дала свою згоду на будівництво ділянки спірного газопроводу Nord Stream 2 («Північний потік-2») по дну Балтійського моря. Про це повідомляється на сайті земельного Міністерства енергетики, інфраструктури і дигіталізації цієї землі.

«Відповідальне за затвердження газопроводів високого тиску Управління гірничого нагляду Штральзунда затвердило 31 січня 2018 року план з будівництва й експлуатації лінії газопостачання лінії Nord Stream 2 у німецьких прибережних водах, у тому числі перехід на материк у районі Лубміна», - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що, вивчивши всі надані спонсором проекту Nord Stream 2 AG документи, «а також зваживши всі отримані зауваження і заперечення влади, асоціацій і приватного сектору», Гірниче управління Штральзунда визнало допустимим будівництво й експлуатацію трубопроводу по 55-кілометровій морській ділянці в німецьких територіальних водах у Балтійському морі.

«Міністерство діяло на основі правових норм і, зокрема, забезпечило, щоб була проведена повна компенсація за втручання в навколишнє середовище», - заявив міністр енергетики землі Крістіан Пегель.

Він додав, що природний газ завдає меншої шкоди екології, ніж спалювання нафти або вугілля.

Зазначається, що рішення про затвердження плану з умовами і застереженнями на підставі Закону про енергію (EnWG) охоплює більш як 600 сторінок.

У середині грудня минулого року Гірниче управління Штральзунда вже дало частковий дозвіл на будівництво газопроводу у Балтійському морі на ділянці континентального шельфу Німеччини.

Втім, для остаточного дозволу на будівництво з боку Німеччини потрібна ще згода Федерального відомства морського судноплавства і гідрографії, а також ще чотирьох федеральних земель, по території яких має пройти газопровід.

«Газпром», проектом якого є «Північний потік-2», заявив про намір почати будівництво вже навесні 2018 року.

Проти проекту активно виступають Україна, Польща і країни Балтії. Заперечення є також у Данії. В Єврокомісії триває обговорення проекту. Основним його лобістом виступає Німеччина, стверджуючи, що проект суто економічний.

Трубопровідна система Nord Stream 2 складається з двох паралельних секцій трубопроводу діаметром 1,2 метра пропускною спроможністю близько 27,5 мільярдів кубометрів газу на рік.

Джерело: Укрінформ