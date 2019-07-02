Мусонні дощі в Індії: вже є перші жертви



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В Індії вирує негода

Погана погода паралізувала роботу фінансової столиці Індії – міста Мумбаї

Щорічний сезон мусонних дощів в Індії, який триває із червня до вересня, призвів до перших жертв. В передмісті Мумбаї впала стіна халупи, внаслідок чого загинуло 18 осіб. Іще три людини загинули від падіння стіни у школі в місті Кальян. Шестеро людей загинули в сусідньому місті Пун. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

В самому Мумбаї за добу в окремих місцях випало до 300 мм дощу. Це змусило припинити роботу громадського транспорту. До тисячі осіб, які живуть в нижній частині міста, прийшлося терміново рятувати на фоні підтоплення. Влада фінансової столиці Індії планує відправити на канікули освітян і місцевих чиновників.

Фінансовий ринок в Мумбаї відкрився у вівторок, але очікується, що рівень торгів буде меншим, ніж зазвичай. В аеропорту міста було припинено роботу однієї злітної смуги, хоча інша продовжує працювати. Як наслідок, було скасовано 52 рейси, а іще 55 затримуються.

Видання нагадує, що у 2005 році в результаті паводків після сильних мусонів у Мумбаї загинуло до 500 осіб.

Минулого року жертвами мусонів, що тривали з 29 травня по кінець серпня стали 357 щонайменше людей.