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    Муженко пропонує Червоному Хресту розширити співпрацю на Донбасі

    Червоний Хрест продовжуватиме надавати допомогу в пошуку полонених українських військовослужбовців
    Збройні сили України готові й надалі плідно співпрацювати з Червоним Хрестом над вирішенням ключових гуманітарних питань на лінії зіткнення на Донбасі. На цьому під час зустрічі з головою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманом наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України
    • Вчора, 22:32
    • Розсилка

    Червоний Хрест продовжуватиме надавати допомогу в пошуку полонених українських військовослужбовців

    Збройні сили України готові й надалі плідно співпрацювати з Червоним Хрестом над вирішенням ключових гуманітарних питань на лінії зіткнення на Донбасі.

    На цьому під час зустрічі з головою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманом наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко, повідомляє прес-служба МОУ.

    «Ми високо цінуємо конструктивну співпрацю, яка складається між Збройними силами України та представниками Червоного Хреста. Готові працювати разом у вирішенні таких важливих питань, як створення зон безпеки навколо об’єктів критичної інфраструктури, а також забезпечення руху через лінію зіткнення, зокрема, через КПВВ «Золоте» та через міст поблизу Станиці Луганської», – наголосив Муженко. 

    Він зазначив, що ЗСУ зроблять усе можливе, щоб захистити критично важливі для людей на окупованих територіях об’єкти інфраструктури.

    «Люди, які нині залишаються на окупованих територіях, є громадянами України. Це наші люди, і ми, як Збройні сили України, зробимо все можливе, щоб захистити критично важливі для них об’єкти інфраструктури. Руйнація таких об’єктів не лише становить небезпеку для українських військових, але й створює загрози для десятків тисяч людей, які опинилися на лінії зіткнення», – додав він. 

    Представник Червоного Хреста запевнив, що його організація продовжуватиме надавати допомогу в пошуку та ідентифікації українських військовослужбовців, які були захоплені в полон під час бойових дій на сході України, а також в організації їх обміну та повернення додому. 

    ЗСУ Збройні сили України полон
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