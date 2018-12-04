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    Муженко розповів про збільшення кількості військової техніки РФ на кордоні

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    Муженко розповів про збільшення кількості військової техніки РФ на кордоні

    За словами Муженка, під час навчань «Схід-2018» РФ перекинула на свою базу поблизу українського кордону 300 танків Т-62

    Кількість військової техніки вздовж українського кордону з боку Російської Федерації останнім часом значно збільшилася.

    Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко в ефірі телеканалу ICTV.

    «Характер дислокації показує, що в короткий термін можуть бути сформовані відповідні наступальні угруповання і спрямування їх дій - Україна. Тому ми розглядаємо не один напрямок - Луганська та Донецька області, а мова йде про північно-східний, східний та південний кордони України», - заявив Муженко.

    За його словами, під час навчань «Схід-2018» РФ перекинула зі східних регіонів на свою базу поблизу українського кордону 300 танків Т-62.

    Начальник Генштабу також розповів про формування РФ дивізії у складі двох танкових і двох мотострілецьких полків. За його словами, ця дивізія входить до складу 8-ї загальновійськової армії, що дислокується в Новочеркаську.

    «І найцікавіше те, що два армійських корпуси, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, керуються зі штабу 8-ї загальновійськової армії. Ми бачимо системне формування», - підкреслив Муженко.

    Крім того, він повідомив, що РФ збільшила кількість своїх кораблів в акваторії Азовського моря «практично в два рази».

    Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсурдною заяву президента України Петра Порошенка про те, що Росія збирається захопити українські міста Маріуполь і Бердянськ, щоб «пробити коридор» до Криму.

    Джерело: Укрінформ

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