Муженко розповів про збільшення кількості військової техніки РФ на кордоні

За словами Муженка, під час навчань «Схід-2018» РФ перекинула на свою базу поблизу українського кордону 300 танків Т-62

Кількість військової техніки вздовж українського кордону з боку Російської Федерації останнім часом значно збільшилася.

Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко в ефірі телеканалу ICTV.

«Характер дислокації показує, що в короткий термін можуть бути сформовані відповідні наступальні угруповання і спрямування їх дій - Україна. Тому ми розглядаємо не один напрямок - Луганська та Донецька області, а мова йде про північно-східний, східний та південний кордони України», - заявив Муженко.

За його словами, під час навчань «Схід-2018» РФ перекинула зі східних регіонів на свою базу поблизу українського кордону 300 танків Т-62.

Начальник Генштабу також розповів про формування РФ дивізії у складі двох танкових і двох мотострілецьких полків. За його словами, ця дивізія входить до складу 8-ї загальновійськової армії, що дислокується в Новочеркаську.

«І найцікавіше те, що два армійських корпуси, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, керуються зі штабу 8-ї загальновійськової армії. Ми бачимо системне формування», - підкреслив Муженко.

Крім того, він повідомив, що РФ збільшила кількість своїх кораблів в акваторії Азовського моря «практично в два рази».

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсурдною заяву президента України Петра Порошенка про те, що Росія збирається захопити українські міста Маріуполь і Бердянськ, щоб «пробити коридор» до Криму.