У Кремлі відреагували на заяву Порошенка про плани Росії захопити Маріуполь і Бердянськ



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«Росія ніколи нічого не захоплювала, і ніякі коридори нікуди не прокладала», - стверджує прес-секретар Путіна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсурдною заяву президента України Петра Порошенка про те, що Росія збирається захопити українські міста Маріуполь і Бердянськ, щоб «пробити коридор» до Криму.

«Це абсолютно абсурдна заява. Ще одна спроба якимось чином спровокувати напруженість», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, такі висловлювання безпосередньо пов'язані з майбутніми президентськими виборами в Україні. «Зрозуміло, що, швидше за все, такі спроби, на наш жаль, триватимуть в процесі наближення виборів в Україні», - заявив прес-секретар Путіна.

Коментуючи твердження Порошенка про прагнення Москви захопити українські території, Пєсков сказав: «Росія ніколи нічого не захоплювала, і ніякі коридори нікуди не прокладала. Тому це абсолютно безпідставна заява і звинувачення Росії в чомусь».

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

Джерело: Интерфакс