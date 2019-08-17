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    МВС порушило справу за фактом пожежі в Одесі

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    Внаслідок пожежі в Одесі загинули восьмеро людей - МВС порушило справу за фактом пожежі в Одесі
    Внаслідок пожежі в Одесі загинули восьмеро людей
    Фото: Думская

    Внаслідок трагедії загинуло восьмеро людей

    За фактом пожежі в готелі «Токіо-Стар» відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    «До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті МВС.

    Як «Главком» повідомляв раніше, в ніч на суботу, 17 серпня,в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.

    Через пожежу в готелі «Токіо Стар» і роботою пожежних бригад, трамвайне депо №1 було тимчасово знеструмлено.

    пожежа МВС готель
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