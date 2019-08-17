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    Політика

    Через пожежу в Одесі знеструмлено трамвайне депо

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    Через пожежу в Одесі знеструмлено трамвайне депо

    У зв’язку з пожежею в готелі «Токіо Стар» і роботою пожежних бригад, трамвайне депо 1 тимчасово знеструмлено

    Через пожежу в Одесі знеструмлено трамвайне депо

    Пожежа в готелі «Токіо Стар», що трапилась в ніч на 17 серпня в Одесі та забрала життя вісьмох людей, знеструмила трамвайне депо.

    Про це повідомляє прес-служба Одесміськелектротранс.

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    «У зв’язку з пожежею в готелі «Токіо Стар» і роботою пожежних бригад, трамвайне депо 1 тимчасово знеструмлене. Випуск вагонів з депо на маршрути 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 затримується. Просимо вибачення за незручності», – сказано в повідомленні.

    Станом на 7:40 повідомляється, що «рух трамвайних маршрутів №3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 відновлено в повному обсязі».

    Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі «Токіо Стар», загинуло 8 осіб, ще 10 постраждали. Співробітникам вдалось врятувати лише 7 осіб, з цих 10.

    З’явилося відео смертельної пожежі в одеському готелі «Токіо Стар».

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