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    МЗС Франції заплатить 450 тисяч євро штрафу за недотримання гендерних квот

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    <p>У 2017 році в МЗС Франції працювало на управлінських посадах 29% жінок</p> - МЗС Франції заплатить 450 тисяч євро штрафу за недотримання гендерних квот

    У 2017 році в МЗС Франції працювало на управлінських посадах 29% жінок

    Жіноча квота у Франції становить 40%

    Уряд Франції оштрафував міністерство закордонних справ за порушення гендерних квот у 2017 році.

    Про це повідомляє Le Monde.

    Зазначається, що згідно з чинним з 2012 року законодавством в держструктурах має бути «збалансоване представництво для управлінців вищого рівня та керівників відділів на держслужбі». Жіноча квота у Франції становить 40%, в той час як у 2017 році в МЗС працювало на управлінських посадах 29% жінок.

    У зв'язку з цим відомство було оштрафовано на 450 тисяч євро.

    Уточнюється, що до 2018 року міністерство досягло відповідності квотою - на поточний момент на управлінських посадах працюють 39% жінок.

    До слова, NASA планує вихід у відкритий космос жіночої команди.

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