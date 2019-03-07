МЗС Франції заплатить 450 тисяч євро штрафу за недотримання гендерних квот



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У 2017 році в МЗС Франції працювало на управлінських посадах 29% жінок

Жіноча квота у Франції становить 40%

Уряд Франції оштрафував міністерство закордонних справ за порушення гендерних квот у 2017 році.

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що згідно з чинним з 2012 року законодавством в держструктурах має бути «збалансоване представництво для управлінців вищого рівня та керівників відділів на держслужбі». Жіноча квота у Франції становить 40%, в той час як у 2017 році в МЗС працювало на управлінських посадах 29% жінок.

У зв'язку з цим відомство було оштрафовано на 450 тисяч євро.

Уточнюється, що до 2018 року міністерство досягло відповідності квотою - на поточний момент на управлінських посадах працюють 39% жінок.

До слова, NASA планує вихід у відкритий космос жіночої команди.