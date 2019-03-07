NASA планує вихід у відкритий космос жіночої команди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Енн Макклейн і Крістіни Кох планують бути у відкритому космосі протягом семи годин

Жінки планують вийти у відкритий космлс 29 березня

Американське космічне агентство NASA запланувало перший в історії вихід у відкритий космос команди, що складається з двох жінок. Про це заявила представниця NASA Стефані Ширгольц телеканалу CNN.

«Відповідно до намічених планів, вихід 29 березня стане першим виходом у відкритий космос, у якому візьмуть участь тільки жінки», - сказала речниця.

Як зазначається, вихід у відкритий космос астронавтів Енн Макклейн і Крістіни Кох буде другим із трьох виходів під час 59-ї експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС), що стартує 14 березня.

Допомагатиме їм із Землі також жінка - диспетчер Канадського космічного агентства Крістен Фаччол. Вона буде за пультом у Космічному центрі імені Джонсона у Г'юстоні, штат Техас, надаючи підтримку під час семигодинного виходу в космос.

Як повідомляється, Кох є членом 59-ї експедиції, а Макклейн входить у нинішній склад екіпажу Міжнародної космічної станції.