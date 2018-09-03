МЗС підтвердило, що в Афганістані загинули двоє українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще один українець внаслідок авіакатастрофи отримав травми

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох громадян України під час аварії вертольота в Афганістані 2 вересня.

Про це повідомив керівник Департаменту консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

За його словами, ще один українець внаслідок аварії отримав травми та перебуває в лікарні на території військової бази.

«У контактах з офіційними представниками Афганістану підтверджено, що 2 вересня на території провінції Балх, неподалік від адміністративного центру м. Мазар-і-Шаріф, сталася катастрофа вертольота, унаслідок якої загинуло 12 людей, в тому числі двоє громадян України, членів екіпажу», - заявив Кирилич.

За його словами, консул України планує виліт до Афганістану.

«Ситуація перебуває на контролі посольства України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан (за сумісництвом) і Департаменту консульської служби МЗС України», - додав керівник Департаменту консульського забезпечення.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що 12 осіб загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану у неділю, 2 вересня.

Джерело: Громадське