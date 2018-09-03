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    МЗС підтвердило, що в Афганістані загинули двоє українців

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    МЗС підтвердило, що в Афганістані загинули двоє українців

    Ще один українець внаслідок авіакатастрофи отримав травми

    Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох громадян України під час аварії вертольота в Афганістані 2 вересня.

    Про це повідомив керівник Департаменту консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

    За його словами, ще один українець внаслідок аварії отримав травми та перебуває в лікарні на території військової бази.

    «У контактах з офіційними представниками Афганістану підтверджено, що 2 вересня на території провінції Балх, неподалік від адміністративного центру м. Мазар-і-Шаріф, сталася катастрофа вертольота, унаслідок якої загинуло 12 людей, в тому числі двоє громадян України, членів екіпажу», - заявив Кирилич.

    За його словами, консул України планує виліт до Афганістану.

    «Ситуація перебуває на контролі посольства України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан (за сумісництвом) і Департаменту консульської служби МЗС України», - додав керівник Департаменту консульського забезпечення.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що 12 осіб загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану у неділю, 2 вересня.

    Джерело: Громадське

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