МЗС України відреагувало на засудження в Криму активіста Мовенка

У МЗС вимагають припинити порушення прав та основних свобод людини й негайно звільнити Мовенка

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконним та політично вмотивованим рішенням так званого «суду» російської окупаційної адміністрації Севастополя у справі громадянина України Ігора Мовенка. Про це повідомляє прес-служба МЗС. «Ганебне рішення т.зв.



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Обвинувачений в «екстремізмі» Ігор Мовенко

У МЗС вимагають припинити порушення прав та основних свобод людини й негайно звільнити Мовенка

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконним та політично вмотивованим рішенням так званого «суду» російської окупаційної адміністрації Севастополя у справі громадянина України Ігора Мовенка.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Ганебне рішення т.зв. «суду» від 4 травня у вигляді двох років колонії загального режиму за коментарі у соціальних мережах, які російські окупанти кваліфікували як «екстремізм», свідчать про подальше посилення репресій та залякувань на тимчасово окупованому Кримському півострові», — йдеться у заяві.

Також у МЗС вимагають припинити порушення прав та основних свобод людини й негайно звільнити Мовенка та інших незаконно утримуваних громадян України.

Кримчанина Ігоря Мовенка 16 грудня 2016 року затримали і відвезли в управління ФСБ у Севастополі.

У мережі YouTube 9 вересня 2016 року з'явилося відео, зняте на місці події дружиною потерпілого. За її словами, Ігоря Мовенка побив чоловік через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на велосипед кримчанина.

Лікарі діагностували в Ігоря Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

У підконтрольному Кремлю Гагарінському районному суді Севастополя відбулося засідання, на якому Ігоря Мовенка оштрафували на дві тисячі рублів.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства з проханням застосувати всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.