МЗС викликало посла Угорщини на бесіду через заяви Сійярто



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Сійярто в Канаді вчергове повторив свої слова про буцімто «порушення прав угорської громади» через ухвалений в Україні «Закон про освіту»

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що викликали на бесіду до офісу відомства посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто через недавні висловлювання угорського очільника МЗС Петера Сійярто у Торонто.

«Під час бесіди тимчасовий в.о. міністра привернув увагу до того, що, незважаючи на всі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між нашими державами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає здивування. Єгор Божок наголосив, що в української сторони викликали подив останні висловлювання міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в рамках міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії і попереднім домовленостям», – йдеться в повідомленні.

Божок нагадав, що під час його візиту у травні до Будапешта українська сторона ініціювала розробку «алгоритму врегулювання неконструктивних питань в українсько-угорських відносинах». Відповідь на свої пропозиції українська сторона наразі не отримала, додав Божок.

Як повідомляється на сайті угорського МЗС, Сійярто в Торонто заявив, що Угорщина рекомендує українській владі у двосторонніх відносинах повернутися до звичайного стану ведення справ, коли угорська національна меншина, яка проживає на Закарпатті, не буде позбавлена раніше набутих прав.