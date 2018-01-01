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    МЗС висловило протест у зв'язку з розглядом в РФ «справи Хізб ут-Тахрір»

    МЗС вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу
    У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з розглядом у Північнокавказькому окружному військовому суді Російської Федерації кримінальної справи щодо шести громадян України. Про це повідомляє прес-служба МЗС. «Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням розгляду в
    • Вчора, 23:54
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    Міністерство закордонних справ України&nbsp;
    Міністерство закордонних справ України 

    МЗС вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу

    У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з розглядом у Північнокавказькому окружному військовому суді Російської Федерації кримінальної справи щодо шести громадян України.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС.

    «Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням розгляду в Північнокавказькому окружному військовому суді сфабрикованої проти громадян України Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова справи», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що цей судовий розгляд є черговим прикладом репресій з боку окупанта проти кримськотатарського народу під приводом «боротьби з тероризмом».

    «Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу», - додали в МЗС.

    Також Україна закликала світову спільноту засудити протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на агресора з метою звільнення українців, яких незаконно тримають у Росії та в анексованому Криму.

    Як відомо, українців заарештовано за звинуваченням в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії вважають терористичною. Востаннє в Сімферополі суд продовжив усім шістьом фігурантам справи термін тримання під вартою до 27 травня 2018 року.

    Правозахисники вважають заарештованих політичними в'язнями.

    Нагадаємо, в Адміністрацію президента України передали документ щодо офіційного визнання 26 лютого Днем спротиву Криму російській окупації.

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