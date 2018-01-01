МЗС висловило протест у зв'язку з розглядом в РФ «справи Хізб ут-Тахрір»

МЗС вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з розглядом у Північнокавказькому окружному військовому суді Російської Федерації кримінальної справи щодо шести громадян України. Про це повідомляє прес-служба МЗС. «Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням розгляду в



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Міністерство закордонних справ України

МЗС вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з розглядом у Північнокавказькому окружному військовому суді Російської Федерації кримінальної справи щодо шести громадян України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням розгляду в Північнокавказькому окружному військовому суді сфабрикованої проти громадян України Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова справи», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей судовий розгляд є черговим прикладом репресій з боку окупанта проти кримськотатарського народу під приводом «боротьби з тероризмом».

«Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити політично вмотивоване переслідування представників кримськотатарського народу», - додали в МЗС.

Також Україна закликала світову спільноту засудити протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на агресора з метою звільнення українців, яких незаконно тримають у Росії та в анексованому Криму.

Як відомо, українців заарештовано за звинуваченням в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії вважають терористичною. Востаннє в Сімферополі суд продовжив усім шістьом фігурантам справи термін тримання під вартою до 27 травня 2018 року.

Правозахисники вважають заарештованих політичними в'язнями.

Нагадаємо, в Адміністрацію президента України передали документ щодо офіційного визнання 26 лютого Днем спротиву Криму російській окупації.