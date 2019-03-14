МЗС засудило візит французьких політиків до окупованого Криму



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В МЗС повідомили, що розцінюють дії французьких політиків «як пряме потурання агресору у його неприпустимій політиці експансіонізму»

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

Про це говориться у коментарі МЗС, опублікованому на сайті міністерства 14 березня.

«Здійснивши несанкціонований візит на злочинно анексовану українську територію, французькі громадяни виявили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, проігнорувавши фундаментальні принципи міжнародного права, законодавство України. Вони також діють всупереч офіційній позиції власної країни, яка рішуче засуджує спробу анексії Росією українського півострова», - зазначили в МЗС.

В міністерстві повідомили, що розцінюють дії французьких політиків «як пряме потурання агресору у його неприпустимій політиці експансіонізму, нетерпимості і дискримінації, мілітаризації Криму та створення безпекових загроз в регіоні Чорного і Азовського морів, а також масових та систематичних порушень прав людини на окупованому Кримському півострові».

«Вкотре вимагаємо від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися «Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України», - підкреслили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків.