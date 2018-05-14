На аукціоні в США пошкодили картину вартістю $70 млн

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Автопортрет Пабло Пікассо «Моряк»

Автопортрет Пікассо з аукціону зняв нинішній власник полотна американський мільярдер Стів Вінн

У Нью-Йорку з аукціону зняли автопортрет Пабло Пікассо «Моряк» для реставрації полотна.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, картина була пошкоджена в минулу п'ятницю, 11 травня, обставини події не розкриваються.

До інциденту, картина була виставлена на аукціон дому christie's за 70 млн доларів.

Як наголошується, автопортрет Пікассо з аукціону зняв нинішній власник полотна американський мільярдер Стів Вінн. За його словами, картина буде відправлена на реставрацію.