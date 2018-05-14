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    На аукціоні в США пошкодили картину вартістю $70 млн

    • Сьогодні, 04:58
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    Автопортрет Пабло Пікассо &laquo;Моряк&raquo;
    Автопортрет Пабло Пікассо «Моряк»

    Автопортрет Пікассо з аукціону зняв нинішній власник полотна американський мільярдер Стів Вінн

    У Нью-Йорку з аукціону зняли автопортрет Пабло Пікассо «Моряк» для реставрації полотна.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    За даними агентства, картина була пошкоджена в минулу п'ятницю, 11 травня, обставини події не розкриваються.

    До інциденту, картина була виставлена на аукціон дому christie's за 70 млн доларів.

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    Як наголошується, автопортрет Пікассо з аукціону зняв нинішній власник полотна американський мільярдер Стів Вінн. За його словами, картина буде відправлена на реставрацію.

    США мистецтво аукціон
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