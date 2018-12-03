На аукціоні в США продали перший випуск журналу Playboy



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Журнал Playboy з Мерлін Монро на обкладинці продали 31,2 тисячі доларів

На аукціоні Julien's Auction у американському місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, були продані особисті речі засновника журналу Playboy Г'ю Гефнера.

Зокрема, продано екземпляр першого випуску журналу Playboy з Мерлін Монро на обкладинці. Ціна склала 31,2 тисячі доларів.

Всі доходи з продажу підуть до фонду Г'ю Гефнера, який підтримує організації, які захищають громадянські права.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julien's Auctions Official (@juliens_auctions) 1 Гру 2018 р. о 11:25 PST

Також серед проданих речей засновника Playboy - його зірка на Алеї слави, що пішла з молотка за 57,6 тисячі доларів, лімузин Lincoln Town Car 1998 (44,8 тисячі), паспорт Гефнера разом з дорожніми чеками (16 тисяч) і кілька його смокінгів різних кольорів, які були викуплені за ціною від близько 12 тисяч до 38 тисяч доларів.

Також був проданий шкіряний диван з вітальні особняка Playboy, який пішов за 34,3 тисячі, і колекція класичних і сучасних фільмів на DVD за 12,5 тисячі доларів.