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    На Банковій відповіли Тимошенко, яка привітала Порошенка сирниками

    Уколов сумнівається, що лідер «Батьківщини» сама робила сирники
    Політехнолог, якого пов'язують із Банковою, Віктор Уколов у Facebook піддав сумніву, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко сама робила сирники у відео до Дня кондитера, яке політик опублікувала сьогодні у себе на сторінці. «Люди ж не сліпі, Тимошенко не буде сама готувати сирники, бо дорогі нігті з французьким манікюром геть
    • Сьогодні, 17:49
    • Розсилка
    Юлія Тимошенко
    Юлія Тимошенко

    Уколов сумнівається, що лідер «Батьківщини» сама робила сирники

    Політехнолог, якого пов'язують із Банковою, Віктор Уколов у Facebook піддав сумніву, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко сама робила сирники у відео до Дня кондитера, яке політик опублікувала сьогодні у себе на сторінці.

    «Люди ж не сліпі, Тимошенко не буде сама готувати сирники, бо дорогі нігті з французьким манікюром геть пропадуть. Хіба знайде міцні резинові перчатки, які не прорвуться», - написав Уколов.

    Жінки-коментатори вказали, що манікюр, як у Тимошенко, не створює проблем для роботи по господарству.

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    Як відомо, Тимошенко записала відео до Дня кондитера, опублікувавши його на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Знаходячись на кухні, вона розказала про свій сімейний рецепт сирників.

    Наприкінці відео Тимошенко звернулася до одного із політиків - очевидно, маючи на увазі президента Петра Порошенка, і порадила йому «повернутися у свою професію».

    «І враховуючи, що сьогодні день кондитера, я хочу привітати одного дуже відомого політика з цим славним святом і нагадати, що йому час повертатися у професію», - заявила лідер «Батьківщини».

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