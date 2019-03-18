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    На блокпосту біля Станиці бойовик «ЛНР» побив цивільного

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    На блокпосту біля Станиці бойовик «ЛНР» побив цивільного

    Член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років)

    На блокпосту біля Станиці Луганської на Луганщині бойовик «ЛНР» побив цивільного чоловіка.

    Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

    «На південь від мосту у Станиці Луганській спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років), а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той вже лажав на землі», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, після того, як член збройних формувань відійшов від потерпілого, до нього підійшли два співробітники «швидкої допомоги» і допомогли сісти на лаву в розташованому неподалік укритті.

    Про причини агресії з боку бойовика нічого не повідомляється.

    ОБСЄ ЛНР УДАР
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