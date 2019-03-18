На блокпосту біля Станиці бойовик «ЛНР» побив цивільного
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Член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років)
На блокпосту біля Станиці Луганської на Луганщині бойовик «ЛНР» побив цивільного чоловіка.
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.
«На південь від мосту у Станиці Луганській спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років), а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той вже лажав на землі», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, після того, як член збройних формувань відійшов від потерпілого, до нього підійшли два співробітники «швидкої допомоги» і допомогли сісти на лаву в розташованому неподалік укритті.
Про причини агресії з боку бойовика нічого не повідомляється.