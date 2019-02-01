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    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа

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    У ніч на 1 лютого у Дніпрі сталась пожежа на будмайданчику&nbsp; - На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    У ніч на 1 лютого у Дніпрі сталась пожежа на будмайданчику 
    Фото: dp.informator.ua

    Рятувальники за півгодини загасили полум'я

    У Дніпрі в п'ятницю, 1 лютого, сталася пожежа на будівництві, розташованому на бульварі Зоряному. Про це пише «Информатор».

    Інцидент стався приблизно о 00:20.

    Рятувальникам знадобилося близько півгодини, аби повністю загасити пожежу.

    Обійшлося без людських жертв.

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    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
    На будівництві у Дніпрі сталась пожежа

    На місці працювали рятувальники 1 і 19 пожежно-рятувальних частин.

     

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