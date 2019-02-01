На будівництві у Дніпрі сталась пожежа
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У ніч на 1 лютого у Дніпрі сталась пожежа на будмайданчику
Фото: dp.informator.ua
Рятувальники за півгодини загасили полум'я
У Дніпрі в п'ятницю, 1 лютого, сталася пожежа на будівництві, розташованому на бульварі Зоряному. Про це пише «Информатор».
Інцидент стався приблизно о 00:20.
Рятувальникам знадобилося близько півгодини, аби повністю загасити пожежу.
Обійшлося без людських жертв.
На місці працювали рятувальники 1 і 19 пожежно-рятувальних частин.