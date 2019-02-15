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    На Буковині начальниця пошти поцупила марок з конвертами на 100 тис. грн

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    На Буковині начальниця пошти поцупила марок з конвертами на 100 тис. грн

    Справу передано до суду

    У Кельменецькому районі Чернівецької області начальниця сільського відділення «Укрпошти» вкрала марок та конвертів на суму понад 100 тис. грн.

    Про це йдеться в повідомленні прокуратури Чернівецької області.

    «Кельменецька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно начальниці одного із сільських відділень «Укрпошти», розташованого на території Кельменецького району, яка підозрюється у привласненні матеріальних цінностей та грошових коштів вказаного державного підприємства (ч. 2 ст.191 КК України)», - сказано в повідомлені.

    Згідно з повідомленням, встановлено, що жінка, будучи службовою особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій привласнила ввірені їй товарно-матеріальні цінності та грошові кошти, а саме: поштові марки, марковані конверти, періодичні друковані видання та інше майно на загальну суму понад 100 тис. грн.

    Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано в суд.

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