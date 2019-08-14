На Буковині п'яний тракторист наїхав на дитину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятирічна дівчинка отримала травми живота та переломи

В селі Драчинці Кіцманівського району Чернівецької області п'яний тракторист наїхав на п'ятирічну дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Чернівецькій області.

Як повідомляє поліція, інцидент стався 12 серпня близько 21:00.

«Батьки дитини на власній присадибній ділянці збирали покіс сіна на причіп трактора, яким керував 31-річний сусід. В цей час поблизу них грала малолітня дочка. Попередньо, коли трактор почав їхати, дівчинка з невідомих поки причин опинилася під колесом причепа. В результаті наїзду дитина отримала травму черевної порожнини та перелом кісток тазу», - повідомили в поліції.

Згідно з результатами медогляду, водій трактора перебував у стані алкогольного сп'яніння. Щодо інциденту порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).