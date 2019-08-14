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    На Буковині п'яний тракторист наїхав на дитину

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    На Буковині п'яний тракторист наїхав на дитину

    П'ятирічна дівчинка отримала травми живота та переломи

    В селі Драчинці Кіцманівського району Чернівецької області п'яний тракторист наїхав на п'ятирічну дівчинку.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Чернівецькій області.

    Як повідомляє поліція, інцидент стався 12 серпня близько 21:00.

    «Батьки дитини на власній присадибній ділянці збирали покіс сіна на причіп трактора, яким керував 31-річний сусід. В цей час поблизу них грала малолітня дочка. Попередньо, коли трактор почав їхати, дівчинка з невідомих поки причин опинилася під колесом причепа. В результаті наїзду дитина отримала травму черевної порожнини та перелом кісток тазу», - повідомили в поліції.

    Згідно з результатами медогляду, водій трактора перебував у стані алкогольного сп'яніння. Щодо інциденту порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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