На Буковині упіймали жінку, яка «замінувала» монастир



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Правопорушниці загрожує від двох до шести років позбавлення волі

Поліція Буковини встановила жінку, яка неправдиво повідомила про замінування.

Зазначається, що жінка повідомила про замінування монастиря, інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Поліцейські обстежили всі приміщення комплексу та прилеглу територію. Будь-яких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Під час досудового розслідування оперативні працівники Герцаївського відділення поліції встановили, що вказаний злочин вчинила 40-річна жителька району.

Під час санкціонованого обшуку в її помешканні поліцейські вилучили речові докази.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисниці про підозру. Правопорушниці загрожує від двох до шести років позбавлення волі.