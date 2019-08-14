На Буковині випав град розміром з яйце: відео



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У Чернівецькій області випав град розміром з яйце

Унаслідок сильних опадів з градом постраждали автомобілі, житлові будинки та городина мешканців міста Сторожинець

У Чернівецькій області внаслідок сильних опадів місцями обірвався зв’язок і зникла електроенергія, град пошкодив машини та будинки.

Про це пише «Молодий буковинець».

Унаслідок сильних опадів з градом постраждали автомобілі, житлові будинки та городина мешканців міста Сторожинець.

В одного з мешканців райцентру град розбив лобове скло мікроавтобуса. В інших жителів Сторожинця постраждав урожай городини.

Окрім того, град побив підвіконня житлових будинків.

За свідченням очевидців, градини сягали розмірів яйця.

За повідомленням місцевих мешканців, також град порозбивав світлофори у центрі Сторожинця.

Нагадаємо, липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса. Це викликало зниження температури води у Дніпрі в межах Києва 17-го числа нижче +20,0°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за підсумками липня у столиці.