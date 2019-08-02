Липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років



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У липні в Києві випало 73 мм опадів, що склало 83% кліматичної норми

Прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року

Незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса. Це викликало зниження температури води у Дніпрі в межах Києва 17-го числа нижче +20,0°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за підсумками липня у столиці.

Найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотніше було 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,0°С.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря липня склала +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на пів градуса. Прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму.

Опадів у столиці на проспекті Науки випало 73 мм, що склало 83% кліматичної норми.

Нагадаємо, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, за місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

Як повідомлялося, 14 липня у Києві була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня – 36 мм, що на 8 мм більше ніж це було у 1962 році.