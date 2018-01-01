На Буковині затримали на хабарі чиновника та голову сільської ради

Чиновники вимагали хабар за сприяння у приватизації земельної ділянки

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі чиновника однієї з державних установ та голову сільської ради Новоселицького району Чернівецької області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від місцевого жителя півтори тисячі доларів США за сприяння у приватизації земельної ділянки