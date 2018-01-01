На Буковині затримали на хабарі чиновника та голову сільської ради
- Сьогодні, 06:14
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Чиновники вимагали хабар за сприяння у приватизації земельної ділянки
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі чиновника однієї з державних установ та голову сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від місцевого жителя півтори тисячі доларів США за сприяння у приватизації земельної ділянки для ведення особистого господарства.
Правоохоронці затримали зловмисників поблизу приміщення райдержадміністрації під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Операція з викриття протиправних дій посадовців проводилась співробітниками Управління СБУ в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією.
Нагадаємо, на Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.