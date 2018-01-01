На Буковині на хабарі затримали начальника райвідділу Держгеокадастру
- Сьогодні, 01:59
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Чиновник вимагав хабар за сприяння у передачі в оренду півгектара земельної ділянки
На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав дві тисячі сто євро від місцевого мешканця за сприяння у передачі в оренду півгектара земельної ділянки водного фонду для комерційної експлуатації.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із відстороненням від займаної посади.
Триває досудове розслідування.