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    На Буковині на хабарі затримали начальника райвідділу Держгеокадастру

    Чиновник вимагав хабар за сприяння у передачі в оренду півгектара земельної ділянки
    На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав дві тисячі сто євро від місцевого мешканця за сприяння у передачі в
    • Сьогодні, 01:59
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    Чиновник вимагав хабар за сприяння у передачі в оренду півгектара земельної ділянки

    На Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав дві тисячі сто євро від місцевого мешканця за сприяння у передачі в оренду півгектара земельної ділянки водного фонду для комерційної експлуатації.

    У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із відстороненням від займаної посади.

    Триває досудове розслідування.

    СБУ чиновник розслідування
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