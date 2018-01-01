На Черкащині автомобілі масово потрапляють у сніговий полон

Місцеві ЗМІ вже охрестили ситуацію на дорогах області «сніговим колапсом»

Балканський циклон, що прийшов на територію України, додав клопоту водіям, і роботи – рятувальникам Черкащини. Про це повідомив Костянтин Проценко, речник керівника Управління ДСНС у Черкаській області, передають місцеві ЗМІ. Починаючи з ночі 18 січня на дорогах Черкаської області вже сталися такі інциденти: [READ_MORE] У



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Фото: Нова Доба Снігопади на Черкащині

Місцеві ЗМІ вже охрестили ситуацію на дорогах області «сніговим колапсом»

Балканський циклон, що прийшов на територію України, додав клопоту водіям, і роботи – рятувальникам Черкащини. Про це повідомив Костянтин Проценко, речник керівника Управління ДСНС у Черкаській області, передають місцеві ЗМІ.

Починаючи з ночі 18 січня на дорогах Черкаської області вже сталися такі інциденти:

У Шполянському районі, поблизу села Митниця, рухаючись автодорогою, на підйомі потрапив у сніговий замет легковий автомобіль «Мерседес». На час події в салоні автомобіля, крім водія, перебували два пасажири, з яких одна дитина. Автомобіль звільнили рятувальники чергового караулу 17-ї ДПРЧ.

У Маньківському районі, поблизу села Подібне, внаслідок ускладнення погодних умов, у сніговий замет потрапив легковий автомобіль, в салоні якого була малолітня дитина. Через відмову електричного обладнання автомобіля люди в салоні почали замерзати. На звернення водія, йому на допомогу прийшла оперативно-мобільна група Маньківської пожежно-рятувальної частини. Витягнувши автомобіль з замету, рятувальники відбуксирували його до найближчої СТО.

На автошляху Кам’янка–Сміла, на території Смілянського району, на узбіччі перед підйомом, внаслідок ускладнення погодних умов, ожеледиця та снігові замети, зупинилися 12 вантажних автомобілів. Вирішується питання щодо очищення та посипання автодороги.

У селі Ягубець Христинівського району, під час руху сталася технічна несправність у рейсового автобусу який рухався за маршрутом «Херсон–Чернівці» (в автобусі перебувало 24 пасажира). На допомогу прийшли прийшов черговий караул 15-ї пожежно-рятувальної частини з селища Христинівка. Пожежним автомобілем автобус, в салоні якого перебували 24 пасажири, було доставлено до найближчої станції технічного обслуговування.



У селі Іваньки Маньківського району під час руху з селища Багва, внаслідок ускладнення погодних умов у сніговий замет потрапив автомобіль із породіллю. На прохання допомогти, до автомобіля зумів пробитися черговий караул Маньківської пожежно-рятувальної частини. Завдяки рятувальникам жінку встигли доставити до лікарні перш ніж почалися пологи.

У Драбівському районі, поблизу села Контакузівка, рятувальники звільнили з замету легковий автомобіль, в салоні якого була хвора жінка з дитиною. Для порятунку було залучено трактор з села Кантакузівка.

Поблизу села Ладижанка, в Уманському районі, внаслідок ускладнення погодних умов, на автошляху Умань-Черкаси розвернуло два вантажних автомобіля, внаслідок чого було повністю перекрито рух автотранспорту. На місці події працює особовий склад чергового караулу 14-ї ДПРЧ. Водночас на трасі Київ-Одеса рятувальники звільнили з заметів 6 вантажних автомобілів.

У Золотоніському районі, поблизу села Деньги, у сніговий замет потрапив вантажний автомобіль з продуктами харчування. Автівку звільнено за допомогою чергового караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Золотоноша.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голови обласних та районних адміністрацій України ризикують своїми посадами, якщо не будуть належно контролювати прибирання снігу.

Джерело: Нова Доба