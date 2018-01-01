Чиновниця отримала рік умовно, бо не подала електронну декларацію через релігійні переконання

Працівниця управління соціального захисту населення райадміністрації апелювала до Конституції та закону про свободу совісті та релігійні організації

Монастирищенський районний суд Черкаської області визнав винною головного спеціаліста персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги управління соціального захисту населення Монастирищенської РДА Черкаської області Світлану Дзірун в умисному неподанні електронної декларації за 2016 рік. Як стало відомо «Главкому» з



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Працівниця управління соціального захисту населення райадміністрації апелювала до Конституції та закону про свободу совісті та релігійні організації

Монастирищенський районний суд Черкаської області визнав винною головного спеціаліста персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги управління соціального захисту населення Монастирищенської РДА Черкаської області Світлану Дзірун в умисному неподанні електронної декларації за 2016 рік.

Як стало відомо «Главкому» з вироку, датованого 27 грудням, чиновниця одержала один рік умовного покарання з позбавленням права обіймати посади, пов’язанні з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування терміном на один рік.

Під час судового засідання обвинувачена повідомила, що своєчасно подала декларацію у паперовому вигляді до Національного агентства з питань запобігання корупції, надіславши кур’єрською доставкою до Києва. Водночас наголосила, що подання декларації в електронному вигляді суперечить її релігійним переконанням. А тому, на її думку, відсутній склад злочину, не тільки передбачений ст.366-1 КК України, а й взагалі злочину. І просила суд , зіславшись на Конституцію та закон про свободу совісті та релігійні організації, закрити кримінальне провадження.

Разом з тим, суд з’ясував, що співробітниця управління райдержадміністрації давала письмову згоду на видачу електронного ключа, який її на флешці принесла кадровик. Крім цього, обвинувачена, відповідно до ч.1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції», є суб’єктом, на який поширюється дія цього Закону, особою, яка зобов’язана подавати е-декларацію. Доказів того, що вона звільнена від обов’язку подавати щорічну електронну декларацію, суду не надано.

За даними ЦВК, на місцевих виборах-2015 Світлана Дзірун балотувалася до Монастирищенської районної ради від Партії ветеранів Афганістану.