На Черкащині СБУ викрила керівника агропідприємства на масштабних зловживаннях



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Через протиправну оборудку державі завдано збитки на суму понад 1,2 млн грн

На Черкащині директор державного підприємства, яке входить до структури «Національного центру інституту землеробства НААН України», протиправно реалізував вироблену продукцію на більше ніж 1 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував продаж зернових культур поза визначеною законодавством товарною біржею. Чиновник реалізовував комерсантам сільськогосподарську продукцію безпосередньо у полях одразу після зібраного вражою.

У межах реалізації заходів із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ задокументувала, що протягом двох років директор держпідприємства, яке є об’єктом критичної інфраструктури, реалізував приватним підприємствам понад 3 тис. тонн зернових культур. Через протиправну оборудку державі завдано збитки на суму понад 1,2 млн грн.

За матеріалами Служби посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника проводилося спільно з Нацполіцією.