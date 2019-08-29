Новий глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв: СБУ порушила першу справу за фактом неефективного використання бюджетних коштів на 1 млрд грн

Юрій Гусєв

У нас 500 претендентів на посади голів райдержадміністрацій

Новий очільник Херсонщини, 39-річний Юрій Гусєв змінив на цій посаді Андрія Гордєєва, якому закидають співпрацю з підозрюваними у вбивстві Катерини Гандзюк. Новообраний президент Володимир Зеленський представив Гусєва 13 липня у Херсоні. Той одразу почав з обіцянок. Зокрема, до середини листопада цього року модернізувати КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» на адмінмежі з Кримом. «У мене 15 листопада день народження і я запрошую вас відкрити», – сказав Гордєєв, який до 2020 року пообіцяв створити на КПВВ центри надання адмінпослуг громадян. «Якщо ні, то новий губернатор стане на чолі області», – відповів президент.

«Главком» уже представляв нових губернаторів, зокрема і Юрія Гусєва. До цього представлення можна додати хіба що те, що в Офісі президента його описують як найкращого GR-фахівця (фахівець з відносин з урядовими структурами) 2018 року за версією Української асоціації лобізму та GR. Вочевидь за роботу GR-директором у «Приватбанку». Його називають також консультантом і радником фінансових організацій. З початком війни на Донбасі він працював у Міноборони у складі так званого волонтерського десанту.

Та не встиг новий губернатор почати працювати, як втрапив у скандал. ЗМІ згадали його минулу громадську діяльність. Річ у тім, що з 2017 року до червня цього року Юрій Гусєв очолював київське представництво Херсонського земляцтва. З того часу співпрацював із одіозними вищезгаданим Андрієм Гордєєвим і главою облради Владиславом Мангером, якому також закидають причетність до організації вбивства Гандзюк. Принаймні у жовтні минулого року Гусєв підписував меморандуми про співпрацю з керівництвом Херсонської ОДА. Проте близьке знайомство з Мангером і Гордєєвим Гусєв відкидає. Понад те, нині розповідає про результати аудиту витрат бюджетних коштів ОДА за останні півтора року. «Вже сьогодні можна сказати, що було неефективне використання коштів на суму близько 1 млрд грн», – розповів новий глава області.

В інтерв’ю «Главкому» Юрій Гусєв розповів про знайомство із Володимиром Зеленським, першу кримінальну справу за розбазарювання коштів за старого керівництва областю, назвав головну проблему Херсонщини і розповів про 500 претендентів, які хочуть працювати главами райдержадміністрацій на Херсонщині.

Ми зустрілися з Юрієм Гусєвим у Києві в кафе біля фонтану на Прорізній за два дні до святкування Дня незалежності.

Пане Юрію, що привело вас до Києва?

Приїхав через заплановані зустрічі із послами кількох країн-партнерів, зокрема йдеться про посольства Канади і Великобританії. Говоритимемо в тому числі про програми будівництва мобільних центрів надання адміністративних послуг, які можуть обслуговувати українців на КПВВ «Чонгар» і «Колончак». 23 серпня обговорюватиму це з послом Канади в Україні. Ця країна допомагає нам в питаннях надання адміністративних послуг.

Розкажіть, як ви потрапили до команди Володимира Зеленського, були знайомі раніше?

З Володимиром Зеленським я познайомився до інавгурації. За 10 днів до інавгурації мене запросили поговорити про те, що робив волонтерський десант в Міноборони у 2014-2016 роках. Власне, ми взагалі спілкувалися про те, яким чином організована робота Міністерства оборони, і що треба зробити для того, щоб там прискорити реформу. Він запитав: звідки я? Я сказав, що з Херсона. Зустріч відбулася в офісі «Кварталу 95» у Києві.

З часів Міноборони я близько товаришую з Давидом Арахамією, відомим як Девід Браун. З Давидом ми обговорювали різні шляхи використання нашого досвіду, набутого в Міноборони під час перших років війни. Потім мені запросили на з’їзд «Слуги народу», де я став №41у списку партії. Через кілька днів після цього президент запросив на зустріч, сказав, що бачить мене керівником Херсонської області тому що область має адмінкордон з окупованою територією АР Крим, сказав, що важливо показати у цій області лідерські результати. Я погодився.

В якому стані ви прийняли область?

Першим моїм рішенням було проведення комплексного аудиту використання бюджетних коштів за 2018-й і шість місяців 2019 року. Вже сьогодні можна сказати, що було неефективне використання коштів на суму близько 1 млрд грн. Всі документи щодо неефективного використання ми спрямували керівництва Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро і Міністерства внутрішніх справ, так само до Державного бюро розслідувань.

Можу сказати, що я прийняв область і систему управління в області, яка обслуговувала інтереси окремих груп. Моє завдання і нашої команди полягає у побудові прозорої і ефективної роботи Обласної держадміністрації задля потреб звичайних людей. Мій перший робочий візит по області – це зустрічі з людьми на площах районних центрів. Я відвідав 18 районів, більше 30 населених пунктів області, зустрівся з тисячами мешканців Херсонської області й почув про основні проблеми. Основною проблемою є дороги. Хвилює людей і реформа, пов’язана з децентралізацією, медична реформа, покращення в освіті, що робити, коли в окремих селах немає, наприклад, фельдшерів. І це при тому, що інфраструктура для їхньої роботи в окремих місцях є.

Не встиг новий губернатор Херсонщини почати працювати, як втрапив у скандал

Кажете, що прийняли область, управління в якій зводилося до обслуговування окремих груп. Йдеться про групи, в яких перебувають Владислав Мангер, Андрій Гордєєв?

Гадаю, відповіді на ці питання дасть слідство. Мені повідомили, що СБУ вже порушила першу кримінальну справу за результатами нашого аудиту. Хто є бенефіціаром окремих схем і хто є винуватцями того неефективного використання коштів? Розкрадання – це те, що потребує доказів у рамках слідства, тож давайте дочекаємося його результатів.

Борислав Береза, Ігор Луценко працювали у тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради, яка займалася справою Катерини Ганзюк. Після повернення з Херсона Борислав Береза написав на своїй сторінці у Facebook про те, що в області неофеодалізм, корупція, загроза сепаратизму. Ви бачите ці загрози?

Я побачив прояви цих речей, в тому числі корупційні прояви. Якраз результати аудиту це доводять. Нині ми з’ясовуємо, що це за окремі групи інтересів, чому вони були сформовані, чому суспільство та правоохоронні органи толерували все це.

Під час презентації нашого аудиту 19 серпня я запропонував людям, які знають про зловживання минулої влади і навіть зловживання, які можливі нині, надавати нам інформацію про такі факти. Недоторканих в моїй команді немає і бути не може. Саме тому ми зараз розбираємося з тим, чому, наприклад, ваговий контроль (габаритно-ваговий контроль автомобільного транспорту), який не працював роками, нині працює і викликає обурення окремих людей в області.

Хто вам уже висловив обурення з цього приводу?

Я не готовий зараз називати прізвища, бо це питання правоохоронних органів. Вони мають називати цих людей. Я лише можу сказати, що за моїм наполяганням було відсторонено керівника профільного департаменту ОДА, за моїм наполяганням у заступника, який курував це, був спочатку змінений функціонал, а потім цей заступник сам написав заяву на звільнення і був звільнений. За моїм наполяганням було відсторонено керівника територіального управління «Укртрансбезпеки» Ігоря Пастуха і до області спрямовано нову команду. Вже на двох пунктах у нас працює ваговий контроль. А починав свою роботу з того, що мені Укртрансбезпека доповідала про те, що у нас є два пункти, і вони обидва працюють. Коли я на власні очі вирішив перевірити, то виявилося, що один термінал габаритно-вагового контролю автомобільного транспорту не працював, а іншого взагалі не існувало. І тоді я вирішив створити міжвідомчу робочу групу за участі правоохоронних органів. Адже саме влітку, коли везуть зерно, плодово-овочеву продукцію на перевантажених вантажівках, автомобілі вбивають дороги, які і так в поганому стані в Херсонській області.

То вам було нецікаво, які факти має Борислав Береза, ви його питали?

Після того, як моє призначення було погоджено Кабміном, я листувався з Бориславом Березою, з яким ми знайомі багато років. Я його попросив допомогти мені, зокрема і з фактами, які відомі йому. Розумію, що, можливо, у нього були інші справи. Та все таки сподіваюся, що він знайде можливість і восени приїде, допоможе нам розбиратися в тій ситуації, яка склалася в Херсонській області.

Однією з версій убивства Катерини Гандзюк є незаконна вирубка лісу на Херсонщині, зокрема на території Голопристанського та Олешківського районів. Вона відбувалося за сприяння посадових і службових осіб органів влади та місцевого самоврядування. Чи є хтось затриманий за це, яка ситуація з вирубкою нині?

Кількість і площі пожеж у лісах у Херсонській області значно зменшилися. Але цифри назвати наразі не можу. За допомогою патрульної поліції ми встановлюємо контроль перевезення лісів, щоб перевізники мали відповідні дозвільні документи і погодження з лісгоспами. На Херсонщині призначений новий керівник обласного управління лісового та мисливського господарства. Спільно з правоохоронцями ми затвердили план заходів протидії незаконній вирубці, підпалам і перевезенню лісів по дорогах Херсонської області.

Чи проходите ви по справі Гандзюк, чи інших справах у статусі, скажімо, свідка?

Ні, я не є свідком по якихось справах. Я з 2003-го до 2019 року не проживав у Херсоні. Бував у місті чотири п’ять разів на рік. Безумовно, у Херсоні в мене багато друзів, однокласників, багато людей, з якими я навчався в університеті. Але крім цього жодних інших стосунків, натомість і ділові, з містом не мав.

З правоохоронцями ми постійно на контакті. Вони, бачачи мою відкриту позицію, усвідомлюють необхідність дати відповідь суспільству на ті резонансні події, в тому числі на результати нашого аудиту, який ми вже зробили.

Ви вже заявляли, що до середини листопада завершиться облаштування КПВВ «Чонгар» і «Каланчак». Яка вартість робіт і що саме зміниться?

Так, про це йшлося під час візиту президента на «Чонгар» 13 липня. За рахунок європейських донорів передбачені кошти в сумі близько 100 млн грн у бюджеті для Міністерства інфраструктури. Розпорядником цих коштів є Державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» (підприємство з обслуговування вітчизняних та іноземних автомобілів) у сфері управління Міністерства інфраструктури, яке замовило відповідні проекти фактично нових контрольних пунктів в’їзду/виїзду «Чонгар» і «Каланчак». Проєктантом є Проєктний інститут СБУ. Сьогодні вже завершені всі експертизи. Ми готуємося до того, що в рамках проведення тендерів буде визначений генеральний підрядник. За дорожньою картою завершення будівництва нових режимних зон КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» ми плануємо до 5 листопада. Моя функція полягає у координації всіх стейкхолдерів (зацікавлених сторін) для вчасного виконання усіх завдань. Інформую і Офіс президента, і СБУ про те, що сьогодні ми рухаємося по графіку. Загроз невчасного виконання робіт особисто я не бачу.

По-перше, йдеться про нові якісні приміщення, нову режимну зона. Очікуємо, що буде виділено додаткове фінансування для облаштування сервісної зони, куди входитиме автовокзал… На двох КПВВ вже відкриті медичні і аптечні пункти.

До речі, спільно з постпредом президента у Криму Антоном Кориневичем і тими людьми, які вимушено переїхали до Херсонщини після окупації Криму, плануємо проведення у Херсоні «КримFest».

Наскільки багато українців подорожують до окупованого Криму і з півострова на контрольовану Україною територію?

В середньому у літній період КПВВ «Чонгар» перетинають щодоби в обидвох напрямках близько шести тисяч осіб. На «Каланчаку» ця цифра вдвічі менша. Якщо говорити про інші пори року, то на «Чонгарі» щодня близько трьох тисяч людей перетинає лінію розмежування. Щодо туристів, які їдуть в Крим… Ми не аналізували ці дані. Скажу лише, що працюємо над тим, щоб збільшити кількість українських та іноземних туристів на курортах нашої області.

Як привабити інвестора, вкладати у курорти, яким пряником їх заманити, якщо поряд окупована територія, нашпигована російськими військами?

Пряник має бути простий: чим більше українців будуть у нас відпочивати, тим більше іноземців приїжджатимуть…

Даруйте, а чого їхати зараз, якщо відсутня інфраструктура? Виходить замкнене коло…

Ні, не замкнене коло. Нині кількість інвестицій у Херсонську область збільшується.

На доказ назвіть цифри, інакше це виглядає не більше, як гасла, чи не так?

Дайте мені ще кілька місяців, тоді я звітуватиму про роботу з конкретними цифрами. Сьогодні я проводжу переговори з ключовими переробниками. Йдеться про великі компанії, які декларують готовність відкривати нові підприємства у Херсонській області. Наприклад, у Чаплинському і Каховському районах. Йдеться про такі відомі компанія, як «Чумак», яка планує розширювати інвестиції у Херсонську область.

За словами глави Херсонської ОДА інформація про співпраці з окупантами направляється до СБУ

Чи є факти співпраці місцевого бізнесу із окупаційною територією?

Надходить до нас інформація про такі випадки. Є люди, які раніше обіймали певні високі посади. Знаю, що є порушена кримінальна справа проти нині вже колишнього голови Генічеського району Сейтумера Німетуллаєва, який проживає на території анексованого Криму. Є у нас інформація, що в нього залишаються бізнес-інтереси в Генічеському районі та на території інших районів у Херсонській області. Інформацію, яку отримаємо, надсилаємо до СБУ.

Скільки переселенців з Криму проживають на Херсонщині?

В окремих районах проживають до 10 тисяч. Йдеться, насамперед, про Генічеський район, де компактно проживають кримські татари.

Переселенці з окупованого Донбасу добиваються у держави сприяння в отриманні пільгового кредитування на житло, адже до своїх квартир вони не можуть повернутися. Чи є програми пільгового кредитування для переселенців з Криму на Херсонщині?

У нас є кілька регіональних програм: «Власний дім» і Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництва. По одній з таких програм ми завершили будівництво будинку в місті Таврійську, що біля Нової Каховки. Зокрема, передбачено п’ять квартир для учасників АТО за програмою «Власний дім»…

Нині ми працюємо над тим, щоб люди, які переїхали з тимчасово окупованої території, могли мати спеціальні умови вступу до українських шкіл, вищих навчальних закладів, зокрема в університети Херсонської області.

Скільки кримчан першого вересня зможуть завдяки цим спеціальним програмам почати навчатися у херсонських вишах?

Нині завершилася вступна кампанія. Сподіваюся, у вересні ми підіб’ємо її підсумки… У нас уже була розмова з цього приводу з Сергієм Бабаком, який, я сподіваюся, найближчим часом очолить профільний освітній комітет у Верховній Раді. Хочу запросити весь склад майбутнього комітету до нас в область.

Не можу не спитати щодо поганих доріг на Херсонщині, про які знає вся Україна. Коли і які планується відремонтувати першочергово?

Ми порахували, що маємо дві важливі дороги, які поєднують Херсон через районний центр Нововоронцовка з іншими областями на півночі, а також Каховку з Генічеськом і Чонгаром. Нині на ці дві дороги потрібно більше 10 млрд. грн. І я переконаний в тому, що ми ці кошти могли б залучити за допомогою міжнародних фінансових організацій. Ми розпочали про це перемовини з ЄБРР. Сподіваюся, що новий уряд, який вже незабаром розпочне свою роботу, підтримає ініціативу залучення міжнародних фінансових організацій за різними механізмами. За механізмом державно-приватного партнерства, концесій, механізмом державної гарантії. Адже нам потрібен капітальний ремонт доріг, а не ямковий. І компанії, які побудують нормальні дороги, мають взяти гарантійне забезпечення поточного ремонту цих доріг. Це я назвав пріоритетні дороги, які сьогодні поєднують Херсон з іншими обласними центрами і які везуть сьогодні туристів на курорти Арабатської стрілки, Генічеського району.

Наостанок дозвольте партійне запитання. Щоб потрапити до команди, у вас була умова вступати в партію «Слуга народу»?

Ні, у мене була одна умова – працювати на покращення життя людей. Це основне завдання, яке мені поставив президент з першого дня.

Ви не є членом партії?

Я не є членом партії.

Вступатимете?

Я міркую над цим.

Чи визначилися ви з кандидатурами нових голів райдержадміністрацій?

Голови райдержадміністрацій, так само, як і їхні заступники, відбираються на президентській платформі Lift (платформу Lift з відбору кандидатів на посади голів райдержадміністрацій президент Володимир Зеленський анонсував на iForum. Ті, хто пройде у фінал, мають пройти співбесіди з головою ОДА і в Офісі президента. – «Главком»). Вже є перші люди, які повністю пройшли відбір, чекають на процедуру свого призначення кілька заступників і перший голова районної адміністрації. Йдеться про Генічеський район. Ця людина на сайті НАЗК уже навіть заповнила електронну декларацію. Але до призначення я не можу її назвати (ймовірно, йдеться про Андрія Онищенка. На сайті НАЗК можна знайти його декларацію в статусі глави Генічеської райдержадміністрації. – «Главком»).

Проте ще не відомо, хто очолить інші 17 районних адміністрацій. Як ви плануєте керувати областю, якщо за місяць, який працюєте, знайшли лише одного главу району?

Ще раз вам кажу, команда призначається після погодження. Як будуть погодження, тоді будуть і призначення. Відбір триватиме доти, доки ми не знайдемо класних людей, які виставляє в тому числі Офіс президента.

Чи багато бажаючих?

Понад 500 заявок надійшло за перші два тижні роботи Lift.

Михайло Глуховський, «Главком»