На Черкащині у ДТП загинув громадянин Латвії



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Фото: ДСНС Громадянин Латвії був пасажиром в автомобілі BMW

Рятувальники за допомогою інженерного обладнання деблокували з салону автомобіля тіло загиблого і запобігли загорянню розлитого палива

У Черкаській області в ніч на понеділок на автодорозі Київ - Одеса зіткнулися два автомобілі BMW і вантажний автомобіль МАН. В аварії загинув громадянин Латвії, повідомляє регінальное управління ДСНС 27 серпня.

Відзначається, що аварія сталася в населеному пункті Нестерівка.

«Внаслідок зіткнення пасажир одного з автомобілів BMW, громадянин Латвії, загинув на місці події, а водій з травмами різного ступеня тяжкості після надання йому невідкладної медичної допомоги був терміново госпіталізований до Маньківської центральної районної лікарні», - йдеться в повідомленні.

На місці аварії працювали рятувальники. За допомогою інженерного обладнання вони деблокували з салону пошкодженого автомобіля тіло загиблого і запобігли загорянню розлитого палива.