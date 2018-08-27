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    На Черкащині у ДТП загинув громадянин Латвії

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    <span>Громадянин Латвії був пасажиром в автомобілі BMW</span> - На Черкащині у ДТП загинув громадянин Латвії
    Фото: ДСНС
    Громадянин Латвії був пасажиром в автомобілі BMW

    Рятувальники за допомогою інженерного обладнання деблокували з салону автомобіля тіло загиблого і запобігли загорянню розлитого палива

    У Черкаській області в ніч на понеділок на автодорозі Київ - Одеса зіткнулися два автомобілі BMW і вантажний автомобіль МАН. В аварії загинув громадянин Латвії, повідомляє регінальное управління ДСНС 27 серпня.

    Відзначається, що аварія сталася в населеному пункті Нестерівка.

    «Внаслідок зіткнення пасажир одного з автомобілів BMW, громадянин Латвії, загинув на місці події, а водій з травмами різного ступеня тяжкості після надання йому невідкладної медичної допомоги був терміново госпіталізований до Маньківської центральної районної лікарні», - йдеться в повідомленні.

    На місці аварії працювали рятувальники. За допомогою інженерного обладнання вони деблокували з салону пошкодженого автомобіля тіло загиблого і запобігли загорянню розлитого палива.

     

     

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