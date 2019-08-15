На Черкащині затримали чоловіка, який вдарив поліцейського



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Своїх дій чоловік не пояснив

В Золотоніському районі Черкаської області під час оформлення ДТП один із водіїв вдарив правоохоронця, зловмиснику загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Неподалік міста Золотоноша 14 серпня сталося ДТП між вантажівкою і легковиком, до відділу поліції надійшло повідомлення, і правоохоронці виїхали а на місце події.

Під час оформлення ДТП волій легковика підійшов до службового авто, відчинив двері і вдарив в обличчя поліцейського без жодних пояснень.

Правоохоронці тут же затримали чоловіка, своїх дій він не пояснив. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 345 ККУ - Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Статтею передбачається обмеження або позбавлення волі на 5 років.