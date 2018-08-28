На Черкащині затримали суддю, який за хабар обіцяв «пробачити» водія-пияку
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Суддя вимагав від місцевого жителя 30 тис. гривень
У Черкаській області співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із детективами Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі суддю обласного суду.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як повідомляє СБУ, суддя вимагав від місцевого жителя 30 тис. гривень.
За вказану суму він обіцяв вплинути на рішення щодо непритягнення його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
«Правоохоронці затримали суддю поблизу місця проживання після одержання всієї суми неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання стосовно обрання затриманому міри запобіжного заходу.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.