На Черкащині затримали суддю, який за хабар обіцяв «пробачити» водія-пияку



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Фото: СБУ У Черкаській області викрили на хабарі суддю

Суддя вимагав від місцевого жителя 30 тис. гривень

У Черкаській області співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із детективами Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі суддю обласного суду.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляє СБУ, суддя вимагав від місцевого жителя 30 тис. гривень.

За вказану суму він обіцяв вплинути на рішення щодо непритягнення його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

«Правоохоронці затримали суддю поблизу місця проживання після одержання всієї суми неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання стосовно обрання затриманому міри запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.