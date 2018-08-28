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    На Черкащині затримали суддю, який за хабар обіцяв «пробачити» водія-пияку

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    У Черкаській області викрили на хабарі суддю - На Черкащині затримали суддю, який за хабар обіцяв «пробачити» водія-пияку
    Фото: СБУ
    У Черкаській області викрили на хабарі суддю

    Суддя вимагав від місцевого жителя 30 тис. гривень

    У Черкаській області співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із детективами Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі суддю обласного суду.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Як повідомляє СБУ, суддя вимагав від місцевого жителя 30 тис. гривень.

    За вказану суму він обіцяв вплинути на рішення щодо непритягнення його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

    «Правоохоронці затримали суддю поблизу місця проживання після одержання всієї суми неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

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    На Черкащині затримали суддю, який за хабар обіцяв «пробачити» водія-пияку
    На Черкащині затримали суддю, який за хабар обіцяв «пробачити» водія-пияку
    На Черкащині затримали суддю, який за хабар обіцяв «пробачити» водія-пияку
    Фото: СБУ

    Вирішується питання стосовно обрання затриманому міри запобіжного заходу.

    У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

    СБУ корупція в Україні суддя Черкащина
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