На Чернігівщині другу добу гасять пожежу у військовому лісгоспі
- Сьогодні, 09:38
-
Розсилка
Рятувальники продовжують гасити окремі осередки загоряння
На Чернігівщині на території військового лісгоспу поблизу смт Гончарівське, де розташований військовий полігон, другу добу триває гасіння окремих осередків пожежі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«Станом на 7 год. 4 травня продовжується гасіння окремих осередків», - йдеться в повідомленні.
Координацію заходів щодо гасіння пожежі здійснює оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області.
Як повідомлялося, 3 травня об 11.45 на території Чернігівського військового лісгоспу поблизу смт Гончарівське виникла пожежа лісової підстилки. О 17.55 пожежу локалізовано на площі 20 га.