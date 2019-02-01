  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині двох військовослужбовців засуджено за збут наркотиків

    • Розсилка
    На Чернігівщині за збут психотропів засуджено двох військовослужбовців - На Чернігівщині двох військовослужбовців засуджено за збут наркотиків
    На Чернігівщині за збут психотропів засуджено двох військовослужбовців
    Фото: СБУ

    Військові закуповували наркотики через зв’язки у кримінальних колах та збували своїм знайомим

    На Чернігівщині за матеріалами СБ України засуджено двох колишніх військовослужбовців-контрактників, які займалися збутом психотропних речовин.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники діяли за однаковою схемою: закуповували наркотики через зв’язки у кримінальних колах та збували своїм знайомим.

    Одного із ділків правоохоронці затримали у вересні 2018 року під час чергової спроби пронести на територію військового містечка партії амфетаміну. Іншого дилера було затримано у листопаді минулого року в обласному центрі під час реалізації психотропів своєму знайомому.

    У ході санкціонованих слідчих дій за місцями проживання військовослужбовців вилучено підготовлені до збуту психотропні речовини та обладнання для зважування та фасування наркотиків.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Чернігівщині двох військовослужбовців засуджено за збут наркотиків
    На Чернігівщині двох військовослужбовців засуджено за збут наркотиків
    На Чернігівщині двох військовослужбовців засуджено за збут наркотиків
    Фото: СБУ

    Чернігівський та Деснянський районні суди визнали зловмисників винними у скоєнні злочину передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Вироки набули законної сили. 

    Читайте також
    СБУ суд Чернігівщина військові наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ