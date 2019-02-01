На Чернігівщині двох військовослужбовців засуджено за збут наркотиків



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На Чернігівщині за збут психотропів засуджено двох військовослужбовців Фото: СБУ

Військові закуповували наркотики через зв’язки у кримінальних колах та збували своїм знайомим

На Чернігівщині за матеріалами СБ України засуджено двох колишніх військовослужбовців-контрактників, які займалися збутом психотропних речовин.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники діяли за однаковою схемою: закуповували наркотики через зв’язки у кримінальних колах та збували своїм знайомим.

Одного із ділків правоохоронці затримали у вересні 2018 року під час чергової спроби пронести на територію військового містечка партії амфетаміну. Іншого дилера було затримано у листопаді минулого року в обласному центрі під час реалізації психотропів своєму знайомому.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцями проживання військовослужбовців вилучено підготовлені до збуту психотропні речовини та обладнання для зважування та фасування наркотиків.

Чернігівський та Деснянський районні суди визнали зловмисників винними у скоєнні злочину передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки набули законної сили.