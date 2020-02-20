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    На Чернігівщині мати знайшла повішеним п'ятирічного сина

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    На Чернігівщині мати знайшла повішеним п'ятирічного сина

    Поліція призначила експертизи для встановлення причин смерті дитини

    У Чернігівській області жінка виявила повішеним свого 5-річного сина. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 20 лютого.

    За інформацією правоохоронців, трагедія сталася напередодні в селі Мала Дівиця Прилуцького району.

    «Під час перевірки працівники поліції встановили, що 5-річну дитину без ознак життя виявили у дворі приватного господарства близько 18:00. Тіло хлопчика виявила мати і відразу викликала медиків. На жаль, дитину врятувати не вдалося. Мати пояснила поліцейським, що син вийшов, а через деякий час його знайшли повішеним», - йдеться в повідомленні.

    Наразі призначено відповідні експертизи для встановлення причин смерті, поліція опитує місцевих жителів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ст. 115 КК України).

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