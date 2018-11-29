На Чернігівщині офіцера ЗСУ затримали за наркоторгівлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовослужбовця затримали під час продажу чергової партії амфетаміну

Військова прокуратура Деснянського гарнізону затримала офіцера відділу оперативної підготовки оперативного командування «Північ» на збуті наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, під час досудового розслідування було встановлено, що офіцер систематично збуває психотропну речовину, а саме - амфетамін.

Зокрема, 9 листопада під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій військовослужбовець продав 5 грамів амфетаміну за 1,1 тис. гривень, а 28 листопада повторно був психотропну речовину у кількості 10 грам за 2,2 тис. гривень.

Безпосередньо після другого продажу наркотичної речовини, зафіксованого правоохоронцями, військового затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі йому готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Також готується клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення від посади, та накладення арешту на вилучене майно.

Тривають обшуки за місцем його роботи та проживання.