На Чернігівщині СБУ припинила збут фальшивої валюти за участю депутата

До організації схеми збуту причетний депутат Прилуцької районної ради

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили збут фальшивої валюти, до організації якого причетний депутат Прилуцької районної ради. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Під час спецоперації оперативники затримали депутата при реалізації фальшивих двохсот доларів США та



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До організації схеми збуту причетний депутат Прилуцької районної ради

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили збут фальшивої валюти, до організації якого причетний депутат Прилуцької районної ради.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Під час спецоперації оперативники затримали депутата при реалізації фальшивих двохсот доларів США та п’ятисот євро за половину їхньої вартості. Під час обшуку автомобіля зловмисника правоохоронці вилучили ще 6,7 тисячі американських доларів з ознаками фіктивності. Підробки виготовлені надзвичайно якісно і мають всі ознаки справжніх банкнот, включаючи відповідні ступені захисту», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією СБУ, фальшиві банкноти контрабандно переправлялися в Україну через країну-агресора - Росію.

Вилучені купюри відправлені на експертизу. Як повідомляється, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії.